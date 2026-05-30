Напруга між Росією та Вірменією зростає: посла терміново викликали до Москви

Росія викликала до Москви свого посла у Вірменії Сергія Копиркіна для консультацій через дії керівництва країни, спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що кроки Єревана щодо інтеграції з ЄС завдають шкоди співпраці в межах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Погіршення відносин між Москвою та Єреваном почалося після підписання у Вірменії закону про початок процесу вступу до Європейського Союзу та проведення навесні 2026 року в Єревані саміту Європейської політичної спільноти. У заході взяли участь лідери більшості європейських країн, а також президент України Володимир Зеленський.

7 червня у Вірменії мають відбутися парламентські вибори.

Ще у 2024 році Вірменія заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Попри збереження членства в ЄАЕС, Росія вже запровадила обмеження на імпорт із Вірменії окремих видів квітів, овочів, фруктів, мінеральної води «Джермук» та низки інших товарів.

Крім того, Москва погрожувала призупинити або денонсувати угоду про постачання до Вірменії газу, нафтопродуктів і алмазів, якщо Єреван продовжить курс на вступ до Євросоюзу.

За підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради в Казахстані у травні 2026 року президенти Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану підписали спільну заяву із закликом провести у Вірменії загальнонаціональний референдум щодо вибору між вступом до ЄС і подальшим перебуванням у складі ЄАЕС.