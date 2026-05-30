Вибух ракети Blue Origin поставив під загрозу місячну програму Трампа

Потужний вибух ракети компанії Blue Origin на стартовому майданчику у Флориді може суттєво вплинути на плани США щодо повернення астронавтів на Місяць і створення місячної бази, пише PILITICO.

Інцидент стався ввечері 29 травня на космодромі на мисі Канаверал. Внаслідок вибуху було зруйновано стартовий майданчик, який компанія використовувала для запусків ракети New Glenn. За оцінками експертів, на відновлення інфраструктури можуть знадобитися місяці.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw Реклама Реклама May 29, 2026

Саме ракета New Glenn мала виконати одну з ключових місій NASA в межах місячної програми вже цього року. Тепер цей запуск майже напевно буде відкладений.

Конгресмен Майк Харідополос, округ якого охоплює мис Канаверал, назвав вибух катастрофічним і заявив, що аварія вплине на графік реалізації космічних програм.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман прибув на місце події для зустрічі з фахівцями агентства. Він заявив, що космічні польоти залишаються надзвичайно складною сферою, а створення нових важких ракет-носіїв супроводжується високими ризиками.

Після аварії NASA доведеться ще більше покладатися на компанію SpaceX Ілона Маска. Водночас її ракета Starship також перебуває на стадії випробувань і поки не довела готовність до виконання всіх завдань місячної програми.

NASA планувало вже наступного року провести випробування місячних посадкових модулів від Blue Origin і SpaceX у межах місії Artemis III. Саме ця програма має підготувати повернення американських астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році.

Колишній високопосадовець NASA припустив, що пошкодження стартового майданчика можуть затримати участь Blue Origin у місячній програмі щонайменше на рік.

Додатковою проблемою стало те, що лише цього тижня NASA оголосило про важливу роль Blue Origin у створенні майбутньої місячної бази. Компанія мала запустити безпілотний посадковий модуль Blue Moon Mark 1 уже восени, а також отримала контракт на доставку двох місяцеходів на поверхню Місяця у 2028 році.

Засновник Blue Origin Джефф Безос повідомив, що весь персонал після інциденту перебуває в безпеці.

«Дуже важкий день, але ми відбудуємо все, що потрібно відбудувати, і повернемося до польотів. Воно того варте», — написав Безос.