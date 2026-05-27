NASA почало будівництво бази на Місяці: замовлено дрони, ровери та модулі посадки

NASA розпочало перший етап створення масштабної бази на Місяці та вже замовило посадкові модулі, місяцеходи й дрони для майбутніх місій. Частина техніки має прибути на поверхню Місяця ще до висадки астронавтів у межах програми Artemis.

Про це повідомляє Associated Press.

NASA оголосило про укладання контрактів на сотні мільйонів доларів із чотирма американськими компаніями.

Реклама

Реклама

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса доставить на Місяць два посадкові модулі для транспортування місяцеходів до району південного полюса.

Самі транспортні засоби розроблятимуть Astrolab та Lunar Outpost.

Firefly Aerospace, яка минулого року успішно посадила апарат на Місяць, відповідатиме за доставку перших дронів.

У NASA очікують, що ця техніка прибуде на Місяць ще до висадки астронавтів Artemis, яку планують не раніше 2028 року.

Під час місії Artemis II у квітні чотири астронавти облетіли Місяць, віддалившись у космос далі, ніж екіпажі Apollo у 1960–1970-х роках.

Наступна місія Artemis III запланована на середину 2027 року. Під час неї астронавти мають відпрацювати стикування корабля Orion із місячними посадковими модулями Blue Origin та SpaceX.

Другий етап створення бази триватиме з 2029 року до початку 2030-х і передбачатиме будівництво постійної інфраструктури, зокрема енергомережі.

У NASA заявили, що у 2030-х роках база зможе підтримувати тривале перебування астронавтів у спеціалізованих постійних модулях.

Керівник програми місячної бази NASA Карлос Гарсія-Галан заявив, що база може займати сотні квадратних миль, а її межі позначатимуть спеціальні дрони MoonFall.

За словами адміністратора NASA Джареда Айзекмана, головна мета проєкту — розвиток місячної економіки, наукові дослідження та підготовка до майбутньої експедиції на Марс.