Росія атакувала Україну 163 дронами: ППО знищила 92% цілей

У ніч проти 27 травня російські війська атакували Україну 163 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 150 ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, РФ застосувала ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія”.

Пуски здійснювалися з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерово та Шаталово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 150 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах також повідомили про влучання восьми ударних дронів на семи локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще на чотирьох локаціях.

Військові зазначили, що у повітряному просторі України ще залишаються кілька ворожих безпілотників та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.