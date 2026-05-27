ЗСУ за добу ліквідували ще 1000 військових РФ, 39 артсистем і понад 1300 дронів

Українські військові за минулу добу ліквідували ще близько 1000 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,35 мільйона військових.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, станом на 27 травня загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять:
- близько 1 358 950 військових (+1000 за добу);
- 11 955 танків (+1);
- 24 618 бойових броньованих машин (+3);
- 42 790 артилерійських систем (+39);
- 1 805 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 1 397 засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптери;
- 1 485 наземних робототехнічних комплексів (+10);
- 313 342 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1307);
- 4 687 крилатих ракет;
- 33 кораблі та катери;
- 2 підводні човни;
- 99 645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+271);
- 4 224 одиниці спеціальної техніки (+3).
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.