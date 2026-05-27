        ЗСУ за добу ліквідували ще 1000 військових РФ, 39 артсистем і понад 1300 дронів

        Сергій Бордовський
        27 Травня 2026 07:13
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Українські військові за минулу добу ліквідували ще близько 1000 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,35 мільйона військових.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними Генштабу, станом на 27 травня загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять:

        • близько 1 358 950 військових (+1000 за добу);
        • 11 955 танків (+1);
        • 24 618 бойових броньованих машин (+3);
        • 42 790 артилерійських систем (+39);
        • 1 805 реактивних систем залпового вогню (+1);
        • 1 397 засобів ППО;
        • 436 літаків;
        • 353 гелікоптери;
        • 1 485 наземних робототехнічних комплексів (+10);
        • 313 342 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1307);
        • 4 687 крилатих ракет;
        • 33 кораблі та катери;
        • 2 підводні човни;
        • 99 645 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+271);
        • 4 224 одиниці спеціальної техніки (+3).

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


