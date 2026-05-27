Чернігів зазнав масованої атаки РФ: у місті пролунало близько 15 вибухів

У ніч проти 27 травня російські війська здійснили масовану атаку на Чернігів. У місті пролунало близько 15 вибухів, пошкоджене одне з підприємств.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
“Місто перебуває під масованою атакою ворога”, — написав він під час повітряної тривоги.
Згодом Брижинський повідомив, що у Чернігові пролунало близько 15 вибухів.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджене одне з підприємств міста.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.