        Погода не для прогулянок: в Україні на завтра оголосили жовтий рівень небезпеки

        Галина Шподарева
        26 Травня 2026 22:31
        Хмари над містом / Фото: depositphotos
        У середу, 27 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози у низці регіонів. Синоптики попереджають про шквальний вітер до 20 м/с — оголошено жовтий рівень небезпеки.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, а вдень опади прогнозують по всій території країни. На Прикарпатті, у центральних та південних областях очікуються грози.

        Вітер: західний та північно-західний, 7–12 м/с. Вдень по Україні прогнозують пориви 15–20 м/с. Через це в більшості регіонів оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

        “Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

        Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, вдень +18…+23 °C. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +23…28 °C.

        Погодна мапа України на 27 травня / Фото: Укргідрометцентр

