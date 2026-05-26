Погода не для прогулянок: в Україні на завтра оголосили жовтий рівень небезпеки

У середу, 27 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози у низці регіонів. Синоптики попереджають про шквальний вітер до 20 м/с — оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, а вдень опади прогнозують по всій території країни. На Прикарпатті, у центральних та південних областях очікуються грози.

Вітер: західний та північно-західний, 7–12 м/с. Вдень по Україні прогнозують пориви 15–20 м/с. Через це в більшості регіонів оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, вдень +18…+23 °C. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +23…28 °C.