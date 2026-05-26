Олійникова розгромила “нейтральну” суперницю в дебютному матчі на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року Roland Garros. У першому колі турніру вона у двох сетах перемогла “нейтральну” тенісистку Олену Приданкіну.

Про це пише Sport.ua.

Олександра Олійникова, яка посідає 65-те місце у рейтингу WTA, у стартовому матчі Ролан Гаррос обіграла росіянку Олену Приданкіну (WTA 218) з рахунком 6:1, 6:2.

Реклама

Реклама

Для української тенісистки це був дебютний матч в основній сітці Ролан Гаррос. Також Олійникова вперше у кар’єрі здобула перемогу на турнірі серії Grand Slam.

У наступному раунді українка зіграє з переможницею матчу між Кімберлі Біррел та Джессікою Пегулою.

Довідка. 20-річна Олена Приданкіна є вихованкою російської тенісної школи та з дитинства виступала на турнірах під прапором РФ. Кар’єру почала на турнірах ITF у Росії та за кордоном. Батько тенісистки Іван Приданкін працював тренером російського тенісиста Данііла Медведєва. Почала виступати у нейтральному статусі після рішення WTA та ITF, ухваленого у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу фактично всі її міжнародні виступи на професійному рівні проходили вже без прапора та гімну Росії. При цьому вона не змінювала громадянство та продовжує представляти російську тенісну школу.