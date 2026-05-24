Костюк заявила про ракетний удар біля будинку її батьків

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Франції, перемігши Оксану Селехметєву у двох сетах. Після матчу спортсменка заявила, що перед грою дізналася про ракетний удар неподалік будинку її батьків в Україні, повідомляє Reuters.

У матчі першого кола Roland Garros 23-річна Костюк обіграла Селехметєву з рахунком 6:2, 6:3.

Після перемоги українка емоційно прокоментувала події ранку та зізналася, що цей матч став одним із найважчих у її кар’єрі.

«Я неймовірно пишаюся собою сьогодні. Думаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар’єрі. Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю. Це був дуже важкий ранок для мене», — сказала Костюк.

Тенісистка зазначила, що не знала, як зможе впоратися з емоціями під час матчу.

Перемога над Селехметєвою стала для Костюк 12-ю поспіль на ґрунті цього сезону. Раніше українка виграла турніри у Руані та Мадриді.

Селехметєва народилася в Росії, але перед Roland Garros змінила спортивне громадянство та почала представляти Іспанію.