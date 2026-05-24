        У Києві затримали мародера, який обкрадав квартири після ракетного удару

        Віктор Алєксєєв
        24 Травня 2026 14:29
        На Подолі мародер обкрадав пошкоджені оселі під час тривоги / Фото: Нацполіція
        У Києві поліція затримала чоловіка, який після нічного ракетного удару РФ обкрадав пошкоджені квартири на Подолі. Зловмисника затримали безпосередньо під час спроби чергової крадіжки.

        Про це повідомили у поліції Києва. За даними правоохоронців, внаслідок нічної атаки по провулку Хорива були пошкоджені житлові будинки — вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна та двері.

        Поки мешканці перебували в укриттях, чоловік проникав до пошкоджених осель та викрадав особисті речі власників.

        До поліції звернулася одна з потерпілих, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного.

        Чоловіка затримали безпосередньо в одній із квартир, де він намагався скоїти ще одну крадіжку.

        За даними поліції, затриманим виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.


