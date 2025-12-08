        Кримінал

        Виносили навіть батареї з дверима: у Харкові мародери обкрадали розбиті обстрілами будинки

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 15:44
        читать на русском →
        Затримання підозрюваних у крадіжках / Поліція Харківщини
        Затримання підозрюваних у крадіжках / Поліція Харківщини

        Поліція Харківщини підозрює двох чоловіків в серії крадіжок з пошкоджених обстрілами будинків. Під час комендантської години зловмисники виносили з квартир техніку, речі та навіть батареї.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Зловмисники 49 та 54 років у комендантську годину приїжджали до пошкоджених будинків на автомобілі, підбирали квартири, що зберегли придатний стан, виламували двері за допомогою інструментів та викрадали з них побутову техніку, меблі, сантехнічні вироби, секційні батареї, міжкімнатні двері та інші речі.

        Реклама
        Реклама

        Викрадене майно мародери перевозили до своїх квартир та гаражу на вулиці Академіка Павлова, й надалі збували через інтернет. Під час обшуків були виявлені і вилучені речові докази.

        Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

        Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліція перевіряє причетність фігурантів до аналогічних злочинів.

        Затримання та обшуки підозрюваних у крадіжках / Поліція Харківщини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини