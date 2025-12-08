Виносили навіть батареї з дверима: у Харкові мародери обкрадали розбиті обстрілами будинки

Поліція Харківщини підозрює двох чоловіків в серії крадіжок з пошкоджених обстрілами будинків. Під час комендантської години зловмисники виносили з квартир техніку, речі та навіть батареї.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Зловмисники 49 та 54 років у комендантську годину приїжджали до пошкоджених будинків на автомобілі, підбирали квартири, що зберегли придатний стан, виламували двері за допомогою інструментів та викрадали з них побутову техніку, меблі, сантехнічні вироби, секційні батареї, міжкімнатні двері та інші речі.

Викрадене майно мародери перевозили до своїх квартир та гаражу на вулиці Академіка Павлова, й надалі збували через інтернет. Під час обшуків були виявлені і вилучені речові докази.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліція перевіряє причетність фігурантів до аналогічних злочинів.