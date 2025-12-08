Уражено склади боєприпасів та БпЛА: Генштаб розкрив деталі нічних ударів по об’єктах РФ

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Також стали відомі результати ударів по морпорту у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів”, – розповіли військові.

Також в районі селища Сімейчине ТОТ Луганської області, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ підрозділу росармії.

У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів. Також на Донеччині уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК “Панцирь-С1”. Ступінь збитків у всіх випадках уточнюється.

Щодо результатів ураження ударними БпЛА “Темрюкського морського порту” (Краснодарський край, РФ) 5 грудня: підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.