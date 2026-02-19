У Києві посадовець переплатив за зимовий одяг комунальників майже 200 тис. гривень

У Києві працівнику “Шляхово-експлуатаційного управління” Оболонського району повідомили про підозру через переплату майже 200 тис. грн за зимовий одяг для комунальників. Йдеться про закупівлю курток, утеплених напівкомбінезонів та зимового взуття за завищеними цінами.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду в КП ШЕУ, пов’язану з організацією та проведенням публічних закупівель, не забезпечив належний моніторинг ринкових цін під час закупівлі зимового робочого одягу для працівників підприємства.

Надалі було проведено процедуру закупівлі курток, утеплених напівкомбінезонів та зимового взуття за завищеними цінами. Підприємство переплатило за них майже 200 тис. грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду інтересам підприємства.