“Що ти стоїш, рагуль?”: поліція розшукала водія, який облаяв таксиста під час хвилини мовчання у Львові

Поліція Львова знайшла водія, який під час хвилини мовчання влаштував скандал на дорозі. На правопорушника склали адмінпротокол за статтею “Дрібне хуліганство”.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Подія сталася 12 лютого о 9:00 на вулиці Малоголосківській у Львові. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання 58-річний житель Тернопільської області зупинив свій автомобіль, аби вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії РФ. Натомість інший водій, 51-річний житель Львова, почав сигналити, а потім нецензурною лайкою змушував від’їхати водія машини, що стояла попереду, і пропустити його.

На львівʼянина склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Як зазначили в поліції, правопорушник визнав провину та попросив вибачення.