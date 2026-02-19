На Олімпіаді-2026 українські лижники піднялися на дві позиції у командному спринті

Український дует Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця завершив командний спринт з лижного двоборства на Олімпіаді-2026 на 12-й позиції. Після стрибкової частини змагань українці посідали 14-те місце, але згодом покращили результат.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

19 лютого відбулися змагання з лижного двоборства у форматі командного спринту. Український дует у складі Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця завершив виступ на 12-й сходинці.

Після стрибкової частини змагань українці посідали проміжне 14-те місце. Під час лижних перегонів вони відіграли дві позиції та покращили підсумковий результат.

Змагання з фристайлу (лижна акробатика) сьогодні через погодні умови перенесли на п’ятницю, 20 лютого.