Терехов пояснив, чому міську ковзанку у Харкові відкривають за тиждень до весни

У Харкові 20 лютого планують відкрити ковзанку просто неба та сподіваються, що каток працюватиме кілька місяців. Міський голова Ігор Терехов пояснив, що проєкт реалізують наприкінці зими через те, що довелося чекати на поставку обладнання.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Ковзанку навпроти стадіону “Металіст” планують відкрити у п’ятницю, 20 лютого, за сприятливих погодних умов.

За словами Терехова, це соціальний проєкт, який фінансується коштом міського бюджету. Завдяки встановленому обладнанню ковзанка функціонуватиме за температури повітря до 10 градусів тепла.

“Зараз у Харкові немає льодових арен, усі вони пошкоджені ворожими обстрілами. Тому було необхідно придбати обладнання та очікувати на його поставку. Я впевнений, що ковзанка працюватиме пару місяців, поки температура повітря не перевищуватиме 10 градусів тепла”, – зазначив Терехов.

Мер підкреслив, що ковзанка та прокат ковзанів будуть безоплатними для містян. Біля локації розташовані два укриття, одне з яких – метрополітен.