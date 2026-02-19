У Кривому Розі після мобілізації батька-одинака 14-річний хлопець опинився в інтернаті: реакція омбудсмана

У Кривому Розі 14-річного хлопця відправили до інтернату після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Через мобілізацію батька дитина залишилася сама і опинилася в інтернатній установі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Представник омбудсмана у Дніпропетровській області скерував запити до служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради щодо підстав і умов влаштування дитини до закладу, а також до Центрально-Міського РТЦК та СП у місті Кривий Ріг для з’ясування обставин мобілізації батька.

Було встановлено, що 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. З’ясувалося, що батько фактично самостійно виховує сина з 2022 року, оскільки мати перебуває за кордоном, однак юридично факт одноосібного виховання оформлений не був, попри рекомендації служби у справах дітей ще у 2023 році подати необхідні документи.

За словами омбудсмана, подібні випадки мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично залишаються без належного правового захисту, фіксуються дедалі частіше.

“Тому звертаюся до всіх, хто самостійно виховує дітей. Приведіть документи в порядок. Оформлений статус одинокого батька чи матері, визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав — це не формальність, а реальний механізм захисту дитини”, — йдеться в повідомленні.