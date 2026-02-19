Нацполіція ліквідувала транснаціональну наркомережу в Україні та Польщі

Національна поліція України провела масштабну антинаркотичну спецоперацію «Рубікон», у межах якої ліквідувала транснаціональну наркоінфраструктуру, що діяла в Україні, Польщі та Молдові. Правоохоронці провели понад 500 обшуків у 21 регіоні, знищили десятки лабораторій і складів та вилучили понад 27 мільйонів доз наркотиків, повідомляє Нацполіція.

Понад 500 обшуків і 27 мільйонів доз наркотиків: результати спецоперації «Рубікон» / Фото Нацполіція

Операцію у лютому організували за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу генерального прокурора у взаємодії з Європолом і правоохоронними органами Польщі та Молдови. Під час розслідування викрили чотири організовані групи та злочинну організацію, які виготовляли й збували синтетичні катинони, амфетамін, метамфетамін і мефедрон, контролюючи повний цикл — від контрабанди прекурсорів із країн ЄС до реалізації готової продукції.

Частина угруповань координувала виробництво та збут психотропів у Польщі, забезпечуючи наркотрафік до України та Молдови, інші — постачання прекурсорів до підпільних лабораторій. На території України діяла розгалужена мережа нарколабораторій із виробничою спроможністю понад 700 кілограмів наркотиків щомісяця, що приносило понад 400 мільйонів гривень прибутку.

Злочинці використовували понад 70 складів для зберігання речовин, а продаж здійснювали через маркетплейси, форуми, закриті чати та месенджери, приймаючи оплату на криптогаманці й організовуючи доставку через логістичні компанії або «закладки».

Під час слідчих дій ліквідовано 34 нарколабораторії та 74 склади, вилучено сотні кілограмів психотропних речовин, десятки тонн прекурсорів, транспорт, готівку та криптоактиви, а також зброю, обладнання і носії інформації. Загальна вартість вилучених наркотиків на «чорному» ринку оцінюється приблизно у 400 мільйонів гривень.

Синхронні дії правоохоронців Польщі та Молдови дозволили перекрити міжнародні канали постачання. У Польщі затримали шістьох осіб, причетних до роботи лабораторій, у Молдові — кур’єра з наркотиками українського походження.

В Україні затримано 97 підозрюваних, а загалом про підозру повідомлено 123 учасникам злочинних угруповань за статтями щодо створення злочинної організації, контрабанди наркотиків, їх незаконного виробництва та обігу, операцій із прекурсорами та утримання місць для виготовлення психотропів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.