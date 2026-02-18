        Суспільство

        Завтра в Україні — морози та штормовий вітер, але стала відома дата потепління

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 22:53
        Зимова Одеса / Фото: Думська
        Зимова Одеса / Фото: Думська

        У четвер, 19 лютого, в Україні збережеться холодна погода з нічними морозами та поривчастим вітром у низці регіонів. Опади поступово припинятимуться, проте на дорогах зберігатиметься складна ситуація.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        У ніч на 19 лютого температура повітря на півночі, подекуди в центрі та місцями до Одещини знизиться до -12…-9 °C. На решті території країни очікується -9…-4 °C, на півдні та Закарпатті — близько 0 °C.

        Вдень у четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме -5…-2 °C, на півночі місцями до -7 °C. У південних регіонах, на південному заході та південному сході температура коливатиметься від -1 °C до +3 °C, в Криму очікується +4…+7 °C.

        У південній частині країни, на сході та подекуди в центральних областях прогнозується сильний вітер зі штормовими поривами. Циклон, який зумовлював сніг і мокрий сніг, а на півдні дощ із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, вдень 19 лютого залишить територію України.

        Опади найближчої ночі збережуться на Лівобережжі. Вдень у четвер у більшості областей буде без істотних опадів, лише на сході та північному сході можливий слабкий сніг, який припиниться до вечора.

        За словами Наталки Діденко, з 23 лютого в Україні прогнозується відчутне потепління.

        Карта прогнозу температури повітря на ніч з 18 на 19 лютого / Фото: meteopost.com

