Результат перемовин у Женеві поки недостатній, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що другий день переговорів у Женеві не дав достатнього результату. За його словами, частину військових питань опрацьовано змістовно, однак політичний блок і можливі компроміси ще не відпрацьовані належним чином.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 18 лютого.

“Сьогодні детально говорили кілька разів із нашою командою на перемовинах у Женеві. Був другий день зустрічей — і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній”, — зазначив глава держави.

Реклама

Реклама

Він повідомив, що військові обговорили частину питань серйозно та змістовно, однак “чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо”.

У переговорах брали участь представники Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії як приймаючої сторони. Зеленський висловив сподівання на проведення наступної зустрічі вже у лютому.

Окремо президент повідомив, що доручив делегації обговорити гуманітарний напрям, зокрема питання обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

Як пише The New York Times, другий раунд тристоронньої зустрічі в Женеві 18 лютого тривав лише дві години — коротка сесія, що свідчить про незначний прогрес і підкреслює, що угода про завершення війни залишається недосяжною.

Президент України Володимир Зеленський, який не був присутній на переговорах, повідомив журналістам у соціальних мережах, що “переговори були непростими”. Він зазначив, що хоча сторони фактично досягли згоди з технічних питань, таких як механізми моніторингу припинення вогню, вони залишаються далекими одна від одної у політичних питаннях, зокрема щодо долі територій на сході країни, які перебувають під контролем України, але які Росія хоче отримати як умову завершення війни.

Володимир Мединський, помічник Кремля, який очолював російську делегацію в Женеві, також визнав складність, заявивши російським медіа, що переговори “були жорсткими, але діловими”.

Тон заяв різко відрізнявся від двох попередніх раундів тристоронніх переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами в Абу-Дабі цього місяця, які учасники називали конструктивними та продуктивними.