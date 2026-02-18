        Події

        П’ятеро людей отруїлися чадним газом на Харківщині

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 15:17
        Під Харковом п'ятеро людей отруїлися чадним газом / Фото: ДСНС
        Під Харковом п'ятеро людей отруїлися чадним газом / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 18 лютого, у селищі Подвірки Харківського району госпіталізували п’ятьох людей з отруєнням чадним газом. Серед постраждалих чоловік, дві жінки та двоє дітей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        За попередніми даними, надзвичайна подія сталася через несправність системи газового опалення. На місце події працював офіцер-рятувальник громади.

        “Чадний газ не має запаху й кольору, але є вкрай небезпечним для життя. Під час користування газовими приладами необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та рекомендацій виробника, регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції”, – нагадали в ДСНС.

        За даними ДСНС України, з початку лютого 2026 року в Україні зафіксовані 58 випадків отруєння чадним газом. З них 27 – внаслідок використання альтернативних джерел енергії та опалення, внаслідок чого загинули 17 людей, ще 54 постраждали, зокрема 22 дитини.

        Будинок у Подвірках, де родина отруїлася чадним газом / Фото: ДСНС

