П’ятеро людей отруїлися чадним газом на Харківщині

Сьогодні, 18 лютого, у селищі Подвірки Харківського району госпіталізували п’ятьох людей з отруєнням чадним газом. Серед постраждалих чоловік, дві жінки та двоє дітей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, надзвичайна подія сталася через несправність системи газового опалення. На місце події працював офіцер-рятувальник громади.

“Чадний газ не має запаху й кольору, але є вкрай небезпечним для життя. Під час користування газовими приладами необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та рекомендацій виробника, регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції”, – нагадали в ДСНС.

За даними ДСНС України, з початку лютого 2026 року в Україні зафіксовані 58 випадків отруєння чадним газом. З них 27 – внаслідок використання альтернативних джерел енергії та опалення, внаслідок чого загинули 17 людей, ще 54 постраждали, зокрема 22 дитини.