Як вибрати домашній ноутбук — 5 критеріїв

Ноутбук підходить для роботи з документами, перегляду фільмів, навчання, інтернету та зберігання мультимедіа. На ньому можна редагувати файли в Word і Excel, проходити онлайн-курси, брати участь у відеоконференціях. А також обробляти фото і дивитися контент у стрімінгових сервісах.

Він не прив’язаний до одного місця. Пристрій легко перенести з кімнати в кімнату, взяти на кухню, балкон або в поїздку. Вбудований Wi-Fi і веб-камера дозволяють спілкуватися без додаткового обладнання.

Комфорт залежить від характеристик. Процесор відповідає за швидкість завантаження програм і багатозадачність. Оперативна пам’ять впливає на плавність при відкритих вкладках і додатках. SSD-накопичувач забезпечує швидкий запуск системи і зберігання файлів.

Також важливо звернути увагу на екран. Практичніше вибирати модель з роздільною здатністю не нижче Full HD — зображення буде чітким. Автономність теж має значення. Для дому і поїздок бажано 6-10 годин функціонування без підзарядки. Перевіряють наявність необхідних портів: для флешки, монітора або принтера.

Процесор

Процесор визначає швидкість гаджета і його здатність справлятися з декількома завданнями одночасно.

Для різних ситуацій підходять кілька варіантів:

Intel Core i3 / i5 або AMD Ryzen 3 / 5 останніх поколінь — для браузера, офісних програм, відео та обробки фото; Intel Core i7, Core Ultra 7 або AMD Ryzen 7 / 9 — для великих таблиць, відео у високій роздільній здатності, складних презентацій; продуктивні ігрові моделі, наприклад ноутбуки Асус Рог Стрікс, — для програмування, 3D-моделювання, веб-дизайну та роботи з графікою.

Чим складніші завдання, тим вищі вимоги до процесора.

Розмір діагоналі

Розмір екрану впливає на комфорт. Велика діагональ робить відео ефектнішим і спрощує взаємодію з декількома вікнами одночасно. Для дому частіше вибирають моделі з екраном від 15 дюймів. Вони універсальні для фільмів, інтернету і документів. Компактні ноутбуки до 14 дюймів зручніші в дорозі, але менш комфортні.

Оптимальною роздільною здатністю залишається Full HD. Вона забезпечує чітке зображення і добре підходить для більшості відео та онлайн-контенту. Формат 4K виглядає детальніше, але вимагає потужного «заліза». Не завжди виправданий для повсякденних завдань.

Тип відеокарти

Для домашнього використання достатньо вбудованої графіки. Вона працює тихо, споживає менше енергії і знижує загальну вартість апарату. Для перегляду відео, інтернету і простих завдань вистачає її можливостей.

Ноутбуки з дискретною графікою Нвідіа Джіфорс з магазину https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/periphery-and-compon/videokarty/nvidia підходять тим, хто грає в сучасні ігри або працює з ресурсоємною графікою.

Окрема відеопам’ять знімає навантаження з оперативної пам’яті та процесора. Це забезпечує підвищену продуктивність і поліпшену деталізацію зображення. Особливо при високих налаштуваннях графіки.

Кількість оперативної пам’яті

Чим більше оперативної пам’яті — тим менше зависань при взаємодії з програмами та вкладками.

Орієнтири за обсягом:

8 ГБ — варіант для документів, відео та інтернету;

16 ГБ — комфортна багатозадачність, робота з фото та великими файлами;

32 ГБ і більше — запас продуктивності для паралельного запуску вимогливих додатків без «гальмування».

Постійна пам’ять

Швидкий запуск системи залежить від типу накопичувача. SSD забезпечує високу швидкість читання і запису. Тому операційна система і програми відкриваються миттєво.

Об’єм 512 ГБ вважається мінімально комфортним для зберігання документів, фото і відео без постійного звернення до хмари. 1 ТБ підійде тим, хто зберігає багато файлів офлайн і не хоче використовувати зовнішні диски. Переплата за більший обсяг виправдана, якщо основна діяльність ведеться без підключення до інтернету.

Правильно обраний ноутбук може замінити ПК. Важливо вибрати модель з достатньою потужністю. Вона повинна бути зручною у використанні і мати необхідний обсяг пам’яті для нормальної роботи.