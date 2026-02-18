У Києві судитимуть чоловіка, який ґвалтував сусідських дітей та знімав це на відео

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 57-річного киянина, якого звинувачують у сексуальному насильстві над трьома дівчатами віком 8 та 12 років і виготовленні дитячої порнографії.

За даними слідства, чоловік — інкасатор за фахом — запрошував сусідських дітей до своєї квартири у Деснянському районі столиці. Користуючись довірою дівчат і тим, що через вік вони не розуміли його дій, він вчиняв щодо них дії сексуального характеру у присутності одна одної та знімав все на мобільний телефон. Злочини тривали протягом місяця.

У Києві судитимуть 57-річного чоловіка за сексуальне насильство над малолітніми / Фото: Прокуратура

Викрито злочинця через його ж необережність: він показав відео своїй знайомій, яка повідомила про це батькам постраждалих. Влітку 2025 року чоловіка затримали, під час обшуку вилучили фото- та відеоматеріали за участі дітей.

Обвинуваченому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Він перебуває під вартою без права на заставу.