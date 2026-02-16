На станції метро “Теремки” в Києві частково обвалилася підвісна стеля: постраждалих немає

Увечері 15 лютого на станції метро «Теремки» у Києві зафіксували локальне пошкодження елементів підвісної стелі одного з виходів. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, близько 22:30 було виявлено пошкодження окремих елементів підвісної стелі.
У Київському метрополітені пояснили, що інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. Водночас проводилися підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу.
Наразі фахівці продовжують обстеження системи підвісної стелі та підземного переходу станції.
Станція метро «Теремки» працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін.