На станції метро “Теремки” в Києві частково обвалилася підвісна стеля: постраждалих немає

Увечері 15 лютого на станції метро «Теремки» у Києві зафіксували локальне пошкодження елементів підвісної стелі одного з виходів. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, близько 22:30 було виявлено пошкодження окремих елементів підвісної стелі.

У Київському метрополітені пояснили, що інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. Водночас проводилися підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу.

Реклама

Реклама

Наразі фахівці продовжують обстеження системи підвісної стелі та підземного переходу станції.

Станція метро «Теремки» працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін.