У Києві на Десенці двоє людей провалилися під лід: підлітка врятували, тривають пошуки зниклого

У Києві вдень 14 лютого на річці Десенка під лід провалилися двоє людей. Одного з них — підлітка 2010 року народження — рятувальникам вдалося витягнути, пошуки другої людини тривають.

Як повідомили в МВС та ДСНС, виклик про подію надійшов у денний час. Після прибуття на місце рятувальники виявили на кризі підлітка, який перебував приблизно за 300 метрів від берегової лінії та потребував допомоги. За допомогою гумового човна типу «сани» та водолазного спорядження хлопця доправили на берег і передали медикам.

Наразі водолази КП «ПЛЕСО» проводять пошуки другої людини, яка пішла під лід.

Рятувальники вкотре наголошують: виходити на кригу в період температурних коливань смертельно небезпечно. Громадян закликають не ризикувати власним життям і безпекою дітей.