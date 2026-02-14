Зеленський: Європа майже не присутня за столом переговорів — це “велика помилка”

Президент Володимир Зеленський заявив, що у переговорах надто часто обговорюють поступки в контексті лише України, «не Росії». Він також сказав, що Європа «практично не присутня за столом» і назвав це «великою помилкою».

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зеленський наголосив, що мир можна будувати лише на чітких гарантіях безпеки, і заявив, що Україна робить усе, щоб переговори були успішними, та перебуває на зв’язку з представниками, яких призначає президент США Дональд Трамп.

Він також заявив, що дипломатію Росія сприймала «найсерйозніше» тоді, коли почали працювати українські удари по російських НПЗ і коли «всі почали говорити про томагавки», зробивши висновок: «Росія чує силу. Чим сильнішими ми є, тим більш реалістичним стає мир.»