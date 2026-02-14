        Техно

        У Харкові запустили 5G: перший тест — весілля в Дії

        Сергій Бордовський
        14 Лютого 2026 14:26
        читать на русском →

        У Харкові запустили пілотну мережу 5G — місто стало третім в Україні, де тестують зв’язок нового покоління. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

        Як зазначили у відомстві, масштабування пілоту відбулося з ініціативи Президента. Харків став ще одним містом, де впроваджують 5G, попри близькість до кордону — близько 30 кілометрів.

        Найтехнологічніше весілля: у Харкові молодята одружилися на 5G / Фото: Мінцифри

        Символічно, що першими новий зв’язок у День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина стали першими, хто сказав «Так!» у застосунку Дія на 5G-швидкості.

        У Мінцифри зазначили, що продовжують працювати над тим, аби сучасні технології та Дія були доступні українцям у найважливіші моменти життя.


