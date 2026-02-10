Зеленський закликав Повітряні сили діяти швидше для захисту Харківщини від дронів

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці в регіонах. Під час обговорення він окремо наголосив на необхідності значно оперативніших дій Повітряних сил для захисту прикордонних областей від дронових атак.

За словами Зеленського, Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно швидше, щоб наростити можливості захисту Харківщини та інших областей, які межують з Росією, від «шахедів» та інших ударних дронів. Президент підкреслив, що Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються.

Він зазначив, що під час селектора детально обговорювалися звіти із Сумської, Харківської та Полтавської областей, де нині найскладніша ситуація з електропостачанням. Водночас у низці громад проблеми вирішуються несвоєчасно, і з цього мають бути зроблені відповідні висновки.

Окремо Зеленський звернув увагу на міста Дніпропетровської області, зокрема Кривий Ріг, де реакція місцевої влади на тривалі відключення електроенергії та пов’язані з цим проблеми часто є запізнілою.

Президент також повідомив, що в частині громад Одеської області запроваджуються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки опалюються електроенергією. Він наголосив, що по кожному такому будинку має бути чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ доповіло про отримання від партнерів додаткового обладнання, зокрема генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування. Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України, її міст і громад.