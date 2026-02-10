Україна просить МОК дозволити Гераскевичу виступати у шоломі пам’яті на Олімпіаді-2026

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні у спеціальному “шоломі пам’яті”.

Про це повідомили в НОК.

У комітеті наголосили, що цей шолом відповідає правилам безпеки та не містить заборонених елементів. Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України.

Підкреслюється, що шолом повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань.

“Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії. Національний олімпійський комітет України підкреслює висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Міжнародний олімпійський комітет не дозволив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати на тренуваннях і змаганнях шолом із зображенням спортсменів, які загинули через російську агресію.