Японія фінансуватиме нелетальне обладнання для України в межах програми PURL

Уряд Японії вирішив долучитися до ініціативи НАТО щодо постачання Україні військового обладнання американського виробництва. Очікується, що країна фінансуватиме лише нелетальне оборонне оснащення, зокрема радарні системи та бронежилети.

Про це повідомляє японське громадське телебачення NHK.

Зазначається, що Японія вже поінформувала про своє рішення кілька країн НАТО та українську владу, а найближчим часом, як очікується, офіційно оголосить про участь у програмі PURL як партнер Альянсу в Азії.

Реклама

Реклама

Один із представників НАТО наголосив, що навіть нелетальне обладнання є необхідним для України, а участь Японії стане важливим кроком.

Механізм координації закупівлі та постачання в Україну боєприпасів і обладнання, вироблених у США, НАТО та Сполучені Штати створили у липні 2025 року. Понад 20 держав-членів альянсу, серед яких Німеччина та Нідерланди, вже заявили про готовність зробити внесок, а Австралія та Нова Зеландія також пообіцяли долучитися.

У межах цього механізму союзники вже передали Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та інше обладнання.