Майже 40% кандидатів у поліцію Берліна провалюють мовні тести

У Берліні дедалі більше кандидатів до поліції не можуть скласти тести з німецької мови. Водночас правоохоронні органи не планують знижувати вимоги, попри нестачу кадрів.

Як повідомляють німецькі медіа, ключовими завданнями поліцейських є складання протоколів, оформлення заяв про злочини, використання юридично коректних формулювань, а також уміння віддавати розпорядження та врегульовувати конфлікти. Саме тому належний рівень володіння мовою є обов’язковою умовою служби.

За словами керівниці поліцейської академії Берліна Ненсі Бой-Зайферт, упродовж останніх років близько 40% вступників не змогли якісно написати диктант і скласти граматичний тест німецькою. Найчастіше кандидати припускаються помилок в орфографії та пунктуації, уживанні артиклів, часових форм і великих літер, що ускладнює виклад фактів і розуміння текстів.

Попри кадровий дефіцит у поліції Берліна, знижувати мовні вимоги не планують. Експерти зазначають, що скасування диктанту призвело б до необхідності надолужувати базові знання вже під час навчання. Водночас відомство намагається підтримати охочих вступити на службу: у вакансіях заздалегідь наголошують на потребі знання німецької мови та публікують у відкритому доступі тренувальні тексти для підготовки.