У Берліні заарештували громадянку Німеччини та України за підозрою у роботі на російську розвідку

У Берліні затримали жінку з німецьким та українським громадянством за підозрою у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, вона передавала інформацію, пов’язану з війною проти України.

Як повідомляє tagesschau.de з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини, жінку затримали за підозрою в агентурній діяльності на користь російського спецслужбового органу. За версією слідства, з листопада 2023 року вона передавала інформацію, пов’язану з війною Росії проти України.

За даними федеральної прокуратури, підозрювана збирала довідкову інформацію про учасників високорівневих політичних заходів, а також про місця розташування підприємств оборонної промисловості, випробування безпілотників і заплановані постачання дронів Україні.

Зібрані дані, за даними слідства, жінка передавала контактній особі, яка надалі спрямовувала їх до російської розвідки. За інформацією експерта з безпеки ARD Міхаеля Ґьотшенберґа, йшлося про керівного офіцера, акредитованого при посольстві Росії в Берліні як військовий аташе.

Також стверджується, що затримана допомагала цій особі з посольства брати участь у політичних заходах у Берліні під вигаданими іменами, щоб налагоджувати контакти, які могли становити інтерес для розвідки.

У межах розслідування правоохоронці обшукали квартиру затриманої, а також помешкання ще двох підозрюваних у Бранденбурзі, Рейнланд-Пфальці та Баварії. Двоє інших фігурантів справи перебувають на свободі.

Затриману мають доставити до слідчого судді, який вирішить питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними Der Spiegel, обшукані помешкання могли належати колишнім співробітникам міністерства оборони Німеччини, з якими підозрювана, за даними прокуратури, намагалася встановити контакт для отримання інформації.