        Події

        У Берліні заарештували громадянку Німеччини та України за підозрою у роботі на російську розвідку

        Сергій Бордовський
        21 Січня 2026 15:40
        читать на русском →
        Федеральна прокуратура Німеччини / Фото: dpa
        Федеральна прокуратура Німеччини / Фото: dpa

        У Берліні затримали жінку з німецьким та українським громадянством за підозрою у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, вона передавала інформацію, пов’язану з війною проти України.

        Як повідомляє tagesschau.de з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини, жінку затримали за підозрою в агентурній діяльності на користь російського спецслужбового органу. За версією слідства, з листопада 2023 року вона передавала інформацію, пов’язану з війною Росії проти України.

        За даними федеральної прокуратури, підозрювана збирала довідкову інформацію про учасників високорівневих політичних заходів, а також про місця розташування підприємств оборонної промисловості, випробування безпілотників і заплановані постачання дронів Україні.

        Реклама
        Реклама

        Зібрані дані, за даними слідства, жінка передавала контактній особі, яка надалі спрямовувала їх до російської розвідки. За інформацією експерта з безпеки ARD Міхаеля Ґьотшенберґа, йшлося про керівного офіцера, акредитованого при посольстві Росії в Берліні як військовий аташе.

        Також стверджується, що затримана допомагала цій особі з посольства брати участь у політичних заходах у Берліні під вигаданими іменами, щоб налагоджувати контакти, які могли становити інтерес для розвідки.

        У межах розслідування правоохоронці обшукали квартиру затриманої, а також помешкання ще двох підозрюваних у Бранденбурзі, Рейнланд-Пфальці та Баварії. Двоє інших фігурантів справи перебувають на свободі.

        Затриману мають доставити до слідчого судді, який вирішить питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними Der Spiegel, обшукані помешкання могли належати колишнім співробітникам міністерства оборони Німеччини, з якими підозрювана, за даними прокуратури, намагалася встановити контакт для отримання інформації.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини