Російський дрон вдарив по селу на Харківщині: п’ятеро постраждалих

“Фурія” на полюванні: як бригада “Гарт” розбирає окупантів на молекули

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 21 лютого близько 16:20 ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-2», атакував населений пункт. Унаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

У Харківській області внаслідок удару російського безпілотника по селу Артільне Лозівського району постраждали п’ятеро людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі.