        Події

        Російський дрон вдарив по селу на Харківщині: п’ятеро постраждалих

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 20:14
        У Харківській області внаслідок удару російського безпілотника по селу Артільне Лозівського району постраждали п’ятеро людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

        За даними слідства, 21 лютого близько 16:20 ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-2», атакував населений пункт. Унаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

        Гостру реакцію на стрес отримали троє жінок і двоє чоловіків.

        У Лозівському районі через атаку «Герані-2» люди зазнали стресових реакцій / Фото Харківська обласна прокуратура

        За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

        Правоохоронці документують наслідки чергового обстрілу цивільної інфраструктури.


