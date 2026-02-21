Напад на бійців “Айдару”: правоохоронці затримали двох чоловіків

У центрі Кам’янського Дніпропетровської області шестеро невідомих чоловіків здійснили напад на військових 24-го окремого штурмового полку «Айдар».

Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці сьогодні затримали двох нападників віком 37 та 41 років. Вони виявилися жителями Кам’янського.

У поліції вказали, що нападники спровокували конфлікт із українськими військовими. Під час цього інциденту один із бійців «Айдару» дістав травми. Один із затриманих нападників кілька разів вистрілив із пістолета у бік військовослужбовців.

За скоєння хуліганських дій відносно військових у місті Кам’янське поліція затримала двох чоловіків / Фото Нацполіція

«Маємо сказати прямо: нападати на військових — небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози. Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу», — зазначили в «Айдарі».

У заяві йдеться, що на момент інциденту військові перебували поза виконанням службових завдань, займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення нападникам підозри та обрання для них запобіжного заходу.