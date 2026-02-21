“Фурія” на полюванні: як бригада “Гарт” розбирає окупантів на молекули

Якщо ви думаєте, що сучасна війна — це про пафосні промови й штабні карти з кольоровими стрілками, то варто подивитися, як працює підрозділ РУБпАК «Фурія» прикордонної бригади «Гарт» на Південно-Слобожанському напрямку.

Там, де російсько-окупаційні війська вперто намагаються продавити державний кордон України, їх зустрічає не фанфари, а холодна й точна математика безпілотників. І, як з’ясувалося, ця математика для ворога дуже невтішна.

Оператори БпЛА «Фурії» працюють не лише на своїй території, а й у прикордонні країни-агресора. І роблять це так, що будь-яка спроба прориву перетворюється на короткий, але яскравий епізод із сумним фіналом для окупантів.

Днями прикордонники завдали ударів по маршрутах переміщення та місцях укриття ворожої піхоти. Малими групами, тихо, обережно — так любить діяти противник. Але проти «Фурії» ця тактика працює приблизно так само, як парасолька проти урагану.

Вогневим ураженням знищено транспортні засоби та живу силу противника. Машини, що мали підвозити особовий склад, перетворилися на металевий брухт, а самі спроби просування — на ще один невдалий експеримент російського командування.

Сили оборони продовжують системно знижувати бойовий потенціал ворога. А «Фурія» вкотре доводить: якщо окупанти думають, що можуть непомітно прослизнути до кордону, то їм варто ще раз переглянути свої плани. Бажано — поки дрон не з’явився в їхньому небі.

Підтримати підрозділ:

https://send.monobank.ua/jar/5ncXS3iZqY

Номер картки банки

4874 1000 2964 0623

IBAN UA 093220010000026209364310953

Долучитися до підрозділу: група рекрутингу бригади «Гарт» 067 19 29 839 (телефон, WhatsApp).