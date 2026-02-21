        Суспільство

        Перемогли зло: у Липецькій області на Масницю спалили Лабубу

        Опудало Лабубу спалили на Масляну в археологічному парку у Липецькій області / Фото з соцмереж
        В Археологічному парку «Аргамач» у Єлецькому районі Липецької області РФ під час святкування Масниці спалили опудало персонажа Лабубу. Про це повідомили російські ЗМІ.

        Перед спаленням директор парку Олександр Голотвін заявив: «Будемо боротися зі злом, спалимо його! Добро переможе! Зима відступить, весна прийде. Усіх зі святом».

        За інформацією «Коммерсанта», на початку лютого парк оголосив конкурс із вибору персонажа, якого спалять у 2026 році. Переміг користувач, який, за словами представників «Аргамача», «з дивовижною інтуїцією передбачив, який персонаж буде відданий в обійми вогню цього року».

        У коментарях під дописом частина місцевих жителів зазначила, що не планує відвідувати святкування, побоюючись реакції дітей на подібне видовище.

        Рік тому, на Масницю-2025, у цьому ж парку спалили одразу п’ятьох «лиходіїв»: Білого Ходока, Волдеморта, Венома, Фредді Крюгера та Хаггі Ваггі. Організатори тоді заявили, що арт-об’єкти згоріли «як символ очищення російської традиційної культури від засилля чужих нам цінностей».


