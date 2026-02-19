        Події

        Безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках

        Віктор Алєксєєв
        19 Лютого 2026 07:00
        Пожежа на нафтобазі після атаки БПЛА в Псковській області / Фото ASTRA
        Ударні безпілотники на початку ночі на четвер атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Губернатор області підтвердив повідомлення місцевих Telegram-каналів про пожежу на базі.

        Губернатор Михайло Ведерников написав у соцмережах, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

        Як стверджує Ведерников, постраждалих, за попередніми даними, немає.

        «Великолуцька нафтобаза» належить компанії ТОВ «Псковнефтепродукт». На нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження і розподілу по мережі АЗС, підприємствам і транспортним компаніям.

        Раніше підприємство вже атакували дрони в квітні 2024 року.


