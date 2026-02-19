Безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках

Ударні безпілотники на початку ночі на четвер атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Губернатор області підтвердив повідомлення місцевих Telegram-каналів про пожежу на базі.

Губернатор Михайло Ведерников написав у соцмережах, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

Як стверджує Ведерников, постраждалих, за попередніми даними, немає.

«Великолуцька нафтобаза» належить компанії ТОВ «Псковнефтепродукт». На нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження і розподілу по мережі АЗС, підприємствам і транспортним компаніям.

Раніше підприємство вже атакували дрони в квітні 2024 року.