США висунули обвинувачення капітану нафтового танкера, який малював на борту російський прапор

Сполучені Штати висунули обвинувачення капітану нафтового танкера, який змусив американські сили переслідувати судно впродовж кількох тижнів через Атлантичний океан після зупинки на шляху до Венесуели. Це перший випадок, коли посилення тиску адміністрації Дональда Трампа на венесуельську нафту призвело до кримінальних звинувачень.

Про це пише The New York Times.

Капітана Автанділа Каландадзе звинуватили у двох федеральних злочинах згідно з обвинувальним актом від 12 лютого. Перше звинувачення стосується неправдивого використання прапора Гаяни на танкері — судно не було зареєстроване в цій країні — з метою уникнути захоплення береговою охороною США 20 грудня. Друге — невиконання наказу берегової охорони зупинити танкер і дозволити американським силам піднятися на борт.

Натомість судно, яке тоді мало назву Bella 1 і рухалося Карибським морем у напрямку Венесуели, повернуло в Атлантичний океан, де його переслідували сили США. У дорозі корабель змінив назву на Marinera та заявив про російський захист: екіпаж намалював російський прапор на борту, а судно було внесене до офіційної суднової бази Росії.

Російський уряд дипломатичними каналами просив США припинити переслідування танкера. Однак 7 січня поблизу Великої Британії американські сили піднялися на борт і захопили судно, затримавши Каландадзе та решту екіпажу.

Захоплення стало частиною спроб адміністрації Трампа взяти під контроль багатомільярдну нафтову галузь Венесуели. Наразі США піднялися на борт ще восьми суден, пов’язаних із торгівлею венесуельською нафтою. Ці кораблі входять до так званого «тіньового флоту», який транспортує нафту з Венесуели, Ірану або Росії по всьому світу з порушенням санкцій США та інших країн.

Американська влада отримала ордер на захоплення Bella 1 через інформацію про перевезення іранської нафти для груп, пов’язаних із тероризмом. Після захоплення дружина капітана Натія Дзадзама подала безуспішний судовий позов у Великій Британії з вимогою переглянути законність затримання чоловіка.

За повідомленням BBC минулого місяця, США планували висунути обвинувачення ще одному члену екіпажу, але решту — 26 моряків — звільнили.

Міжнародна морська організація присвоює суднам постійний ідентифікаційний номер IMO, який залишається незмінним протягом усього строку служби, на відміну від назви судна, що може часто змінюватися. Судно, про яке йдеться, має номер 9230880 і відоме як Marinera, раніше — Bella 1.