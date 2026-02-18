Дизель в обмін на нафту: Угорщина та Словаччина висунули Україні енергетичний ультиматум

Угорщина та Словаччина припинили постачання дизельного пального в Україну, пов’язавши це рішення із зупинкою транзиту російської нафти трубопроводом “Дружба”. У Будапешті й Братиславі заявили, що відновлення експорту можливе лише після поновлення транзиту, фактично висунувши Україні енергетичний ультиматум.

Про відповідне рішення заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто після засідання уряду 18 лютого, пише Index.

За його словами, Україна з 27 січня не відновила транспортування нафти трубопроводом “Дружба”, попри відсутність технічних перешкод. Своєю чергою, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Будапешт ще 27 січня отримав інформацію про обстріл росіянами цього трубопроводу, тому звинувачення Києва у затримці постачань назвав нелогічними.

Як повідомляє Index, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, доповідаючи уряду про ситуацію з постачанням нафти, заявив, що транспортування досі не відновлене “за рішенням України” і назвав це “суто політичним рішенням”.

“Ми припиняємо постачання дизельного пального до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу “Дружба”. На цьому ми зупинимося”, — сказав Сійярто.

Водночас угорська влада зазначає, що стратегічні запаси нафти розраховані приблизно на 96 днів, тому короткострокових ризиків для внутрішнього ринку не бачить.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що компанія Slovnaft зупиняє експорт дизельного пального до України та будь-який інший експорт, щоб зберегти запаси нафтопродуктів для внутрішнього використання.

“Slovnaft припиняє експорт дизельного пального до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку”, — сказав він.

За словами Фіцо, уряд ухвалив рішення вивільнити 250 тисяч тонн нафти після зупинки постачання через “Дружбу” внаслідок російських атак. Він запевнив, що дефіциту пального чи інших нафтопродуктів у Словаччині немає, а використання державного резерву допоможе Slovnaft пережити період до надходження нафти з Хорватії.