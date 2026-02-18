У Харкові суд узяв під варту чоловіка, який під час спроби втекти від ТЦК збив поліцейську

19 лютого у Харкові суд узяв під варту 49-річного військовозобов’язаного, який здійснив наїзд на поліцейську під час виконання нею службових обов’язків. Чоловікові інкримінують насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Підозрюваного в наїзді на працівницю поліції під час виконання нею службових обов’язків узято під варту без права внесення застави. Відповідне рішення ухвалив Новобаварський районний суд міста Харкова.

Реклама

Реклама

Інцидент стався 16 лютого під час спільних заходів військовослужбовців ТЦК та СП та працівників Управління патрульної поліції в Харківській області. Під час перевірки документів встановлено, що водій перебував у розшуку та підлягав доставленню до ТЦК.

“Намагаючись уникнути цього, він розпочав рух автомобілем, здійснив наїзд на поліцейську та спробував утекти. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України”, – розповіли в поліції.

Слідчі Головне управління Національної поліції в Харківській області повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України. Судового розгляду підозрюваний чекатиме під вартою.