У Києві чоловік під час сварки вдарив ножем свого брата-близнюка

У Дніпровському районі Києва під час конфлікту чоловік вдарив ножем у живіт свого брата-близнюка. Нападнику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Києва, до Дніпровського управління надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію місцевого мешканця з ножовим пораненням. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що під час вечері 50-річних братів-близнюків із вживанням алкоголю між ними виникла сварка. У ході конфлікту один із чоловіків схопив кухонний ніж та вдарив брата у живіт. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням.

Працівники кримінальної поліції затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними слідства, чоловіки зловживали спиртними напоями, між ними часто виникали конфлікти, а взаємини були напруженими.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.