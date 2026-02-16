Олімпіада-2026: сьогодні українські спортсмени змагатимуться у 4 дисциплінах

У понеділок, 16 лютого, представники національної збірної України змагатимуться на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні у чотирьох видах спорту. У кількох дисциплінах цього дня розіграють медалі.

У гірськолижному спорті (слалом) о 11:00 відбудеться перша спроба у чоловіків, у якій стартуватиме Дмитро Шеп’юк. Друга спроба запланована на 14:30 — за результатами першого заїзду.

У шорт-треку на дистанції 500 м о 12:17 у відбірковому заїзді №6 виступить Олег Гандей.

Реклама

Реклама

У стрибках на лижах з трампліна («Суперкоманда») чоловіки стартують о 20:00. Україну представлятимуть Євген Марусяк та Віталій Калініченко. Другий раунд розпочнеться о 20:43 — за результатами першого раунду, третій — о 21:30, за підсумками другого.

У фристайлі (біг-ейр) у жінок Катерина Коцар виконає три стрибки: о 20:30, 20:53 та 21:17.

Трансляція — на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.