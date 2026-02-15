Україна вперше в історії не матиме представництва у жіночому масстарті з біатлону на Олімпійських іграх

Біатлоністки збірної України не відібралися до масстарту Олімпіади-2026. Заключна гонка Ігор пройде без “синьо-жовтих”, повідомляє Суспільне спорт.

Відбір до масстарту відбувався за результатами трьох особистих стартів у Антгольці: індивідуальної гонки, спринту і переслідування. В останніх із трьох перегонів “синьо-жовті” фінішували поза топ-40 — найкращою стала Юлія Джима з 43-м результатом.

Відтак українки не зуміли покращити позиції у відбірковому рейтингу масстарту. До заключної гонки Ігор-2026 гарантовано потрапляють медалістки і біатлоністки з топ-15 загального заліку Кубка світу; решта — добираються за очками з Олімпіади.

Після двох стартів — індивідуальної гонки та спринту — до резервісток масстарту за очками Олімпіади-2026 потрапляла Олександра Меркушина. У персьюті з п’ятьма хибами вона погіршила власний результат зі спринту: програла шість позиції та фінішувла 48-ю.

У жіночому масстарті Олімпійських ігор Україна не матиме жодної біатлоністки вперше в історії. Найкращим результатом “синьо-жовтих” у дисципліні з моменту дебюту масстартів на Олімпіаді залишається сьоме місце Юлії Джими в Пекіні-2022.