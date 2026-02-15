У Польщі українка мчала майже 200 км/год, щоб встигнути на манікюр

23-річна громадянка України отримала максимальний штраф і штрафні бали за перевищення швидкості на трасі з Любліна до Варшави. За словами водійки, вона поспішала на запис до косметичного салону, повідомляє Люблінська поліція.

Pędziła prawie 200 km/h żeby zdążyć … na paznokcie!



Najwyższy możliwy mandat za to wykroczenie czyli 2 500 złotych oraz 15 punktów karnych otrzymała 23-latka, która z prędkością prawie 200 km/h pędziła Mercedesem z Lublina do Warszawy drogą S17.

Jak przyznała policjantom z… pic.twitter.com/bCKENya2TA — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) February 14, 2026

Інцидент стався цього тижня на трасі S12/S17 у напрямку Варшави. Поліцейські дорожнього підрозділу з Пулав помітили автомобіль Mercedes, який із великою швидкістю обганяв інші транспортні засоби. Під час вимірювання швидкості за допомогою відеореєстратора з’ясувалося, що авто рухалося майже 200 км/год при дозволених 120 км/год. Правоохоронці подали сигнал про зупинку та зупинили транспортний засіб у безпечному місці.

Реклама

Реклама

За кермом перебувала 23-річна громадянка України, яка проживає у Варшаві. Вона пояснила поліцейським, що поспішала на візит до салону краси, де мала робити манікюр.

За порушення швидкісного режиму на водійку наклали максимально можливий штраф у розмірі 2500 злотих і нарахували 15 штрафних балів. У разі повторного такого ж порушення протягом двох років їй загрожує штраф у 5000 злотих.

Поліція нагадує, що перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод, і закликає водіїв дотримуватися встановлених обмежень та правил дорожнього руху.