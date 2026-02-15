Масниця 2026: заборони та прикмети

16 лютого у християн східного обряду починається Масляний тиждень. Він передує Великому посту. Під час Масниці заведено пекти млинці та влаштовувати гуляння. Але на свято діють певні обмеження, які пов’язані з Великим постом, пише ZN.ua.

Що не можна робити на Масницю

У давні часи на Масляному тижні діяли певні заборони. Так, на свято не можна відмовлятися від млинців. Вважається, що перший з’їдений млинець може дати на здоров’я цілий рік.

Також під час Масниці заборонено переїдати, оскільки одразу після свята розпочинається Великий піст.

Реклама

Реклама

На свято не можна лихословити, лаятися, з’ясовувати стосунки, бажати зла іншим.

Не можна запрошувати гостей, якщо в домі не прибрано.

Під час Масляного тижня не можна нудьгувати та сидіти вдома, свято заведено відзначати весело з рідними та друзями.

Народні прикмети на Масницю

Якщо на Масницю господиня спече мало млинців, то не буде врожаю.

Якщо млинці у господині вийшли пишні і рум’яні – рік буде хорошим і багатим на урожай, а якщо злипаються і не виходять – чекайте неприємностей.

Скільки гарних млинців спекла господиня, стільки сонячних погожих днів буде влітку.

Якщо на Масницю дівчина першим побачила чоловіка, значить, скоро зустріне судженого.

Погана і мокра погода на свято – до ранньої весни.

На Масляному тижні похолодало – літо буде прохолодним.

Якщо на Масницю позбутися старих речей, то цього року чекай на обновки.