Оператор мобільного звʼязку lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі 5G у Харкові на частотах 3500 МГц. Місто стало третім після Львова і Бородянки, де в тестовому режимі запрацювала технологія 5G від lifecell, повідомили в компанії.

Харків став логічним вибором для тестування 5G як один із найбільших мегаполісів України, який є важливим промисловим, науковим і освітнім центром навіть в умовах повномасштабної війни. Попри близькість до фронту, тут продовжують жити й працювати сотні тисяч людей – і зв’язок для них залишається критично важливим.

Запуск 5G у такому середовищі дозволяє перевірити технологію в реальних умовах великого мегаполіса: за високого навантаження, у щільній забудові та з підвищеними вимогами до надійності мережі.

Реклама

Реклама

Наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Харкова (майдан Свободи і частини прилеглих вулиць). Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.

Щоб користуватися 5G, абонентам lifecell необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та достатній обсяг трафіку в межах пакету послуг тарифного плану.