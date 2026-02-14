        Новини

        Негода накриє столицю та більшість регіонів України: буде дуже слизько

        Сергій Бордовський
        14 Лютого 2026 21:01
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        У Києві в неділю, 15 лютого, очікується значне ускладнення погодних умов. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вдень у столиці пройде сильний мокрий сніг із налипанням, посилиться північно-східний вітер, а температура повітря почне знижуватися до «мінусових» значень, що призведе до підмерзання струмків і води на дорогах.

        На заході та півночі України в неділю прогнозується сильний мокрий сніг, налипання, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами та небезпечна ожеледиця. Температура повітря знизиться до 2–5 градусів морозу.

        У центральних областях очікуються дощ та мокрий сніг, сильні опади й вітер. Вдень температура коливатиметься від 1 градуса морозу на Вінниччині до +6 градусів на Дніпропетровщині.

        Реклама
        Реклама

        На півдні та сході збережеться волога погода з туманами, можливий дощ. Денна температура становитиме +3…+9 градусів, у Криму — +10…+15.

        Негоду принесе південний циклон. Уже 16 лютого він поступово залишить територію України, опади послабшають, однак мороз посилиться.

        Синоптики застерігають водіїв від поїздок без нагальної потреби, особливо у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, адже на дорогах буде дуже слизько.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини