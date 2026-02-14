Негода накриє столицю та більшість регіонів України: буде дуже слизько

У Києві в неділю, 15 лютого, очікується значне ускладнення погодних умов. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вдень у столиці пройде сильний мокрий сніг із налипанням, посилиться північно-східний вітер, а температура повітря почне знижуватися до «мінусових» значень, що призведе до підмерзання струмків і води на дорогах.

На заході та півночі України в неділю прогнозується сильний мокрий сніг, налипання, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами та небезпечна ожеледиця. Температура повітря знизиться до 2–5 градусів морозу.

У центральних областях очікуються дощ та мокрий сніг, сильні опади й вітер. Вдень температура коливатиметься від 1 градуса морозу на Вінниччині до +6 градусів на Дніпропетровщині.

На півдні та сході збережеться волога погода з туманами, можливий дощ. Денна температура становитиме +3…+9 градусів, у Криму — +10…+15.

Негоду принесе південний циклон. Уже 16 лютого він поступово залишить територію України, опади послабшають, однак мороз посилиться.

Синоптики застерігають водіїв від поїздок без нагальної потреби, особливо у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, адже на дорогах буде дуже слизько.