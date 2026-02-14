ШІ може замінити юристів і бухгалтерів вже за 18 місяців — гендиректор Microsoft AI

Генеральний директор підрозділу штучного інтелекту Microsoft Мустафа Сулейман заявив, що вже протягом 12–18 місяців ШІ зможе автоматизувати більшість завдань «білих комірців». За його словами, це стосується таких професій як юрист, бухгалтер, маркетолог та менеджер.

В інтерв’ю Financial Times Сулейман зазначив, що системи штучного інтелекту демонструють продуктивність, близьку до людської, у багатьох офісних завданнях. Він підкреслив, що технології розвиваються настільки швидко, що більшість роботи, яка виконується за комп’ютером, може бути повністю автоматизована вже найближчим часом.

За словами топменеджера, трансформація насамперед торкнеться професій, пов’язаних із аналізом даних, підготовкою документів, плануванням і маркетинговими процесами. Він також зазначив, що впровадження ШІ радикально змінить структуру ринку праці у сфері інтелектуальної праці.

