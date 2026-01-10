Сенатори США закликали Apple і Google видалити з магазинів додатків X та Grok через сексуалізовані зображення

Американські сенатори Рон Вайден, Бен Рей Лухан і Едвард Маркі звернулися до керівників Apple та Google з вимогою видалити застосунки X і Grok з їхніх магазинів додатків через випадки масового створення несанкціонованих сексуалізованих зображень жінок і дітей, пише MacRomors.

У листі до генерального директора Apple Тіма Кука та очільника Google Сундара Пічаї сенатори зазначили, що можливості генерації зображень штучним інтелектом у Grok використовувалися для створення зображень жінок і дітей у бікіні або спідній білизні. На їхню думку, такі матеріали є шкідливими та, ймовірно, незаконними.

За даними медіа, після хвилі критики компанія X частково обмежила можливість створення таких зображень у відповідь на пости для користувачів без платної підписки. Водночас інструменти залишаються доступними для платних користувачів, а також через окрему вкладку Grok у застосунку X і в самостійному застосунку Grok.

Сенатори наголосили, що подібний контент порушує правила Apple та Google щодо розміщення застосунків. Зокрема, правила Apple забороняють розміщення образливого, тривожного або відверто сексуального контенту, включно з матеріалами, створеними без згоди та такими, що мають на меті сексуальне збудження.

У зверненні підкреслюється, що ігнорування проблеми з боку Apple і Google ставить під сумнів їхні заяви про безпеку користувачів і принципи модерації контенту в офіційних магазинах додатків. Сенатори вважають, що застосунки мають бути видалені до моменту усунення порушень.

Автори листа просять Apple і Google надати письмову відповідь із поясненням позиції до 23 січня.

Редакція “Глоловне” запитала у Grok, що він про це думає. Відповідь ШІ: