У ChatGPT з’явилася нова безкоштовна модель для створення зображень — вона в 4 рази швидша й точніше редагує фото

OpenAI випустила нову флагманську модель генерації зображень у ChatGPT, яка доступна всім користувачам, зокрема без підписки. Вона працює до чотирьох разів швидше та краще розуміє запити під час створення й редагування зображень.

Про це повідомила OpenAI.

Нова версія ChatGPT Images запущена сьогодні для всіх користувачів ChatGPT, а також доступна через API під назвою GPT Image 1.5. Модель дозволяє створювати зображення з нуля або редагувати завантажені фото, точно змінюючи лише ті елементи, які зазначив користувач, зберігаючи освітлення, композицію та зовнішність людей.

OpenAI зазначає, що модель значно покращила здатність дотримуватися інструкцій, працювати з текстом на зображеннях, виконувати складні редагування — додавання, видалення, поєднання або трансформацію елементів — і створювати більш природні результати, зокрема при генерації багатьох облич або дрібних деталей. Також у ChatGPT з’явився окремий розділ Images із готовими стилями, фільтрами та шаблонами для швидкого створення візуального контенту.

Нова модель відрізняється від Sora, іншої розробки OpenAI, за призначенням і рівнем доступності. ChatGPT Images орієнтована передусім на створення та редагування статичних зображень у чаті й доступна широкому колу користувачів, у тому числі безкоштовно, з певними обмеженнями. Sora ж є більш потужною мультимодальною моделлю, розробленою для складної роботи з різними типами контенту, зокрема відео, і наразі не має такого ж масового доступу, як генерація зображень у ChatGPT.

В OpenAI зазначають, що хоча нова модель демонструє суттєвий прогрес порівняно з попередньою версією, результати все ще не є ідеальними, і компанія планує подальші вдосконалення в майбутніх оновленнях.